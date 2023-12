POL-NB: Eigentümer von Fahrrädern gesucht

Details anzeigen Bulls Sharptail Bulls Sharptail

Neubrandenburg (ots) -



Am Abend des 11.11.2023 wurde in Neubrandenburg ein Transporter mit entwendeten Fahrrädern sowie ein Tatverdächtiger gestellt (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/5647353).



Zwei der dabei sichergestellten Fahrräder konnten bisher keinem Eigentümer zugeordnet werden. Die anderen Fahrräder wurden teils Dienstahlshandlungen auch aus dem Rostocker Bereich zugeordnet, sodass die potentiellen Eigentümer nicht zwingend aus dem Neubrandenburger Raum stammen müssen.



Bei den beiden Fahrzeugen handelt es sich um ein E-Bike "Atlanta Rückenwind 5.0" sowie ein Fahrrad "Bulls Sharptail XC".



Personen, welche Hinweise zum Eigentümer der Fahrräder geben können, werden gebeten, sich im Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395-55825224 zu melden.



Rückfragen bitte an:



André Böttcher

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





