POL-GÜ: Polizei Bad Doberan zieht alkoholisierten Fahrer ohne Führerschein und Fahrzeugversicherung aus dem Verkehr

Am Nachmittag des 16.12.2023 erhielt die Polizei Bad Doberan den Hinweis über ein in der Innenstadt von Bad Doberan abgestelltes Fahrzeug, bei welchem die amtlichen Kennzeichen entstempelt wurden. Um diesem Hinweis nachzugehen und zudem den sich hieraus ergebenden Anfangsverdacht einer nach dem Pflichtversicherungsgesetz strafbaren Handlung zu überprüfen, begaben sich die Beamten gegen 16:40 Uhr zu dem Pkw in die Straße Alexandrinenplatz.



Als die Beamten vor Ort eintrafen setzte sich der Pkw gerade in Bewegung. Eine unmittelbar erfolgte Verkehrskontrolle verblüffte die Beamten jedoch stark. Nicht nur, dass der 60-jährige Fahrer des Pkw augenscheinlich erheblich alkoholisiert schien. Vielmehr hatte der Tatverdächtige tatsächlich keine zu dem Fahrzeug abgeschlossene Versicherung und darüber hinaus auch keine gültige Fahrerlaubnis. Laut aktuellem Erkenntnisstand ist diese dem in Rostock wohnhaften Deutschen bereits entzogen worden.



Die Polizeikräfte beschlagnahmten daraufhin die Kennzeichen sowie den Fahrzeugschlüssel des Pkw. Zudem wurde bei dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.



Das nun eingeleitete Strafverfahren ist durch die Kriminalpolizei übernommen worden.



