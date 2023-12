POL-HRO: Carportbrand in Bad Doberan

Bad Doberan (ots) -



Gegen 01:30 Uhr erhielt die Polizei am Montagmorgen des 18.12.2023

Kenntnis über den Brand eines Carports in der Kröpeliner Straße in

Bad Doberan.

Beim Eintreffen der Polizei- und Feuerwehrkräfte brannte der Carport

bereits in voller Ausdehnung.

Vorsorglich wurden die anwesenden neun Bewohner eines daneben

befindlichen Mehrfamilienhauses kurzzeitig evakuiert.

Ein unter dem Carport abgestellter Pkw auf einem Anhänger konnte noch

rechtzeitig herausgezogen werden, wurde aber leicht durch das Feuer

beschädigt.

Zur Durchführung der erforderlichen Löschmaßnahmen musste die B 105

zeitweilig bis etwa 03 Uhr voll gesperrt werden.

Durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bad Doberan konnte ein

Übergreifen des Feuers auf das Mehrfamilienhaus verhindert werden.

An der Fassade des Gebäudes entstand nur leichter Sachschaden.

Der Carport wurde durch den Brand komplett zerstört.

Polizeilich wird der Schaden auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei hat die

weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die Hausbewohner konnten nach der Beendigung der Löschmaßnahmen

wieder in das Mehrfamilienhaus zurückkehren.





André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



