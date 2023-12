POL-HRO: Spiel des F.C. Hansa Rostock U23 gegen Rot-Weiß Erfurt am 17.12. - Rostocker Polizei zieht Bilanz

Rostock (ots) -



Am Sonntag, 17. Dezember 2023, hat im Rostocker Ostseestadion das

Fußballspiel der Regionalliga Nordost zwischen dem F.C. Hansa Rostock

U23 und Rot-Weiß Erfurt stattgefunden. Die Begegnung wurde im Vorfeld

als Spiel mit erhöhtem Risiko eingestuft.



Die Anreise der ca. 580 Gästefans sowie der für die Gäste

eingerichtete Shuttle zum Ostseestadion verliefen ohne Zwischenfälle.



Im Nachgang der Begegnung kam es zu einer Raubstraftat im Bereich der

Straßenbahnhaltestelle "Parkstraße" zum Nachteil von Gästefans.

Verletzt wurde dabei niemand, es wurden jedoch Fanutensilien

gewaltsam entwendet.



Die Polizei begleitete die Partie mit ca. 380 Polizeibeamten.



Die Fertigung dieser Pressemitteilung erfolgte auf Basis der um 17:00

Uhr vorliegenden Erkenntnisse.



Die Veröffentlichung erfolgt in Vertretung durch das Polizeipräsidium

Rostock.



Sebastian Haacker

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Martin Ahrens

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de



http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell