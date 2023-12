POL-NB: Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Leichtkraftrad

Röbel (ots) -



Am 16.12.2023 gegen 18:45 Uhr kam es in der Warener Chaussee in Röbel zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Leichtkraftrad und einer Fußgängerin. Hierbei befuhr der 16-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Leichtkraftrades der Marke Betamotor zusammen mit seinem 14-jährigen deutschen Sozius die Warener Chaussee aus Richtung Sietow kommend in Richtung Stadtzentrum. Auf Höhe der Shell-Tankstelle übersah er eine 75-jährige deutsche Fußgängerin, welche gerade dabei war mit ihrem Hund die Fahrbahn zu überqueren. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Leichtkraftrad und der Fußgängerin. Alle Beteiligten kamen dabei zu Fall. Hierbei wurde die Fußgängerin schwer verletzt und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurden. Der Fahrer des Leichtkraftrades und sein Sozius wurde nur leicht verletzt. Auch sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Konnten dieses aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 750,- EUR.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell