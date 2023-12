POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Landesstraße 92

Hagenow (ots) -



Auf der Landesstraße 92 ereignete sich am Samstagabend des 16.12.2023

ein Verkehrsunfall bei dem ein 34-jähriger VW-Fahrer verstarb.

Gegen 19:20 Uhr befuhr der 34-Jährige mit seinem VW die L 92 aus

Richtung Kraak kommend in Richtung Hoort.

Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam der VW-Fahrer auf dieser

Strecke nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

In der weiteren Folge schleuderte das Fahrzeug über die Fahrbahn und

kam im rechten Straßengraben zum Liegen.

Sofort eingeleitete Rettungsmaßnahmen an der Unfallstelle blieben

erfolglos.

Ein Sachverständiger der DEKRA kam an der Unfallstelle zum Einsatz.

Für die Dauer der Maßnahmen musste die L 92 bis ca. Mitternacht voll

gesperrt werden.

Polizeilich wird der Sachschaden auf 17.500 Euro geschätzt.



André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell