POL-NB: Zeugenaufruf nach Schlägerei in einer Diskothek

In der Nacht vom 15.12. zum 16.12.2023 kam es in der Tanzbar "Zum Mönchguter Lotsen" in 18586 Göhren aus bisher unbekannten Gründen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mindestens zwei Personen. Dabei zog sich ein 49-jähriger deutscher Mann schwerste Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Dort wird er weiterhin stationär behandelt und steht für eine Befragung nicht zur Verfügung. Aus diesem Grund benötigt die Polizei die Hilfe der Bevölkerung. Zeugen und Besucher der Tanzbar, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch im Polizeirevier Sassnitz unter der Telefonnummer 0383923070, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



