POL-HRO: Onlinewache der Polizei aktuell nicht nutzbar

Rostock/Neubrandenburg (ots) -



Durch derzeit anhaltende technische Probleme ist die Onlinewache der

Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern auf der Homepage

www.polizei.mvnet.de aktuell nicht nutzbar.

In dringenden Fällen wird gebeten den Polizeinotruf unter der TelNr.:

110 zu nutzen.

In weniger dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an die örtlichen

Polizeireviere.



