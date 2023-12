POL-NB: Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen auf der BAB 20 zwischen den Anschlussstellen Tribsees und Grimmen West im Landkreis Vorpommern-Rügen

Neubrandenburg (ots) -



Am 16.12.2023 gegen 04:00 Uhr ereignete sich auf der BAB 20 in

Fahrtrichtung Kreuz Uckermark, zwischen den Anschlussstellen Tribsees

und Grimmen West ein Verkehrsunfall, an dem zwei Fahrzeuge beteiligt

waren und bei dem fünf Personen zum Teil schwer verletzt wurden.

Zum Unfallhergang ist gegenwärtig folgendes bekannt:

Der 21-jährige deutsche Fahrer eines PKW VW Passat befuhr die BAB 20

in Richtung Kreuz Uckermark. Auf Höhe der Unfallstelle fuhr er auf

einem vor ihm fahrenden polnischen VW Sharan auf, in dem sich vier

polnische Staatsangehörige befanden. Der VW Sharan wurde durch die

Wucht des Aufpralls von der Autobahn geschleudert und kam erst ca.

150 Meter entfernt auf einem Acker zum Stillstand. Der VW Passat

überschlug sich und kam danach zum Stillstand. Der 21-jährige Fahrer

des VW Passat, der sich alleine in seinem Fahrzeug befand, sowie der

55-jährige Fahrer des VW Sharan und sein 61-jähriger Beifahrer

erlitten schwere Verletzungen. Die beiden weiteren Insassen im VW

Sharan (47 und 61 Jahre alt) wurden leicht verletzt. Die Verletzten

wurden in die umliegenden Krankenhäuser nach Greifswald, Stralsund

und Bartmannshagen gebracht. Es entstand Sachschaden von ca.

40.000,-Euro. Beide Fahrzeuge mussten durch Abschleppunternehmen

geborgen werden. Die gesamte Unfallstelle erstreckte sich über eine

Strecke von ca. 500 Metern. Der Fahrzeugverkehr wurde einspurig an

der Unfallstelle vorbeigeführt.

Im Einsatz befanden sich Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus

Hugoldsdorf, Tribsees und Bad Sülze. Vom Rettungsdienst waren fünf

RTW-Besatzungen und ein Notarztwagen im Einsatz. Die

Autobahnmeisterei Süderholz übernahm die Absicherung der

Unfallstelle.

Als Unfallursache wird gegenwärtig davon ausgegangen, dass der

21-Jährige kurz eingeschlafen war und auf Grund dessen auf den VW

Sharan auffuhr.

Die Ermittlungen zur Unfallursache und zum Unfallhergang dauern an.

Auf der BAB 20 bleiben die Fahrbahneinschränkungen an der

Unfallstelle noch bis in den Vormittag hinein bestehen.



