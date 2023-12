POL-NB: Vermeintlicher ´Einbrecher´ in Altenhagen gestellt

Malchin (ots) -



Am 16.12.2023 gegen 03:30 Uhr meldete sich die 54-jährige Hinweisgeberin aus 17091 Altenhagen über Notruf bei der Polizei und teilte mit, dass jemand in ihr Haus eingebrochen ist. Um wie viele Täter es sich dabei handelt, konnte die Hinweisgeberin nicht sagen. Umgehend wurden mehrere Funkstreifenwagen der umliegenden Reviere zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen am Einsatzort wurde eine männliche Person in der Nähe festgestellt. Hierbei handelt es sich um einen 38-Jährigen aus der Umgebung. Bei der Besichtigung des Ereignisortes und Rücksprache mit der Hinweisgeberin wurde festgestellt, dass es zu keinem Einbruch gekommen ist. Vielmehr stellte sich der Sachverhalt wie folgt dar: Der 38-jährige Mann kam von einer Weihnachtsfeier und hatte sich aufgrund übermäßigen Glühweingenusses in Ort sowie Haus gewaltig geirrt. Dabei fiel er in einen Zaun am Haus der Hinweisgeberin, sodass diese von einem Einbruch ausging. Die Hinweisgeberin hat zunächst keine Ansprüche an die Polizei, um den Schaden am Zaun will sich der Verdächtige am heutigen Tag kümmern. Er konnte vor Ort aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen und an seine Lebensgefährtin übergeben werden.



Und die Moral von der Geschicht´? Mit Glühwein übertreibe nicht!



