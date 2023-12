POL-HRO: Falschfahrer auf der BAB 20 bei Rostock

Rostock (ots) -



Am 15.12.2023 wurde gegen 10:40 Uhr die Einsatzleitstelle des

Polizeipräsidiums Rostock mehrmals über den Notruf darüber

informiert, dass auf der BAB 20 zwischen dem Autobahnkreuz Rostock

und der Anschlussstelle Rostock-Südstadt auf der Richtungsfahrbahn

Stettin in Fahrtrichtung Lübeck ein Falschfahrer unterwegs ist.

Sofort eingesetzte Kräfte des Autobahn- und Verkehrspolizeirevieres

Dummerstorf konnten den 82-jährigen deutschen Fahrzeugführer, der

nach eigenen Angaben mit seinem PKW Ford auf dem Weg zu einem

Supermarkt war, aus dem Verkehr ziehen und die Gefahr beseitigen. Ein

schädigendes Ereignis trat nicht ein. Bei der Überprüfung des Fahrers

konnte festgestellt werden, dass dieser diverse Medikamente einnehmen

muss. Ein zertifizierter Beamter führte anschließend bei dem

82-Jährigen einen standardisierten Fahrtüchtigkeitstest durch.

Um eine Beeinflussung der Fahrtüchtigkeit durch Medikamente

auszuschließen, erfolgte außerdem die Durchführung einer

Blutprobenentnahme.

Nachfolgend stellten die Beamten den Führerschein sicher und

untersagten vorläufig das Führen von Kraftfahrzeugen.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Gefährdung

des Straßenverkehrs.



André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



