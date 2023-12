POL-HRO: Diebstahl von Tannenbäumen in Rostock

Rostock (ots) -



Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum heutigen Freitag mehrere Tannenbäume von Verkaufsständen in der Rostocker Südstadt sowie im Stadtteil Lichtenhagen gestohlen.



Die bislang unbekannten Täter nutzten die Abwesenheit der Verkäufer aus und verschafften sich Zutritt zu den abgetrennten Verkaufsbereichen, aus denen sie insgesamt etwa 50 Weihnachtsbäume entwenden konnten.



Das Kriminalkommissariat Rostock hat die Ermittlungen übernommen. Dabei werden auch mögliche Zusammenhänge zwischen den Taten geprüft. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Mithilfe bei der Aufklärung der Straftaten. Möglicherweise haben Zeugen in der Nacht zum heutigen Freitag, 15.12.2023, Beobachtungen auf den Parkplätzen des Pütterwegs sowie der Güstrower Straße gemacht, die für die Polizei von Bedeutung sein könnten.



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54, 18057 Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



