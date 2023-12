POL-LWL: Verfolgungsfahrt endet in Gallin an einer Mauer

Gallin (ots) -



Nach einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei am Donnerstagmittag verunfallte der alkoholisierte Fahrzeugführer mit dem Auto und verletzte sich dabei. Zuvor beabsichtigten Polizeibeamte des Landes Schleswig-Holstein beim Fahrzeugführer eine Kontrolle auf der BAB 24 Höhe Raststätte Gudow durchzuführen. Der 37-jährige Pole missachtete die Anhaltesignale der Polizei und flüchtete mit seinem PKW über die BAB 24 in Fahrtrichtung Berlin. Nachdem er auf Höhe Gallin die Autobahn verlassen hat, fuhr er über mehrere Straßen und Feldwege ehe er in der Ortschaft Gallin im Sternruher Weg von der Fahrbahn abgekommen ist. Das Fahrzeug kollidierte mit einer Steinmauer und überschlug sich daraufhin. Bei der anschließenden Flucht zu Fuß konnte der 37-Jährige, der durch den Unfall ein Schleudertrauma erlitt, durch die Polizeibeamten wenig später in Gewahrsam genommen werden. Eine Atemalkoholkontrolle ergab beim Fahrzeugführer einen Wert von etwa 1,4 Promille, weshalb im Anschluss eine Blutprobenentnahme erfolgte. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Darüber hinaus entstand an der Mauer ein geschätzter Schaden von 500 Euro. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Nach derzeitigen Informationen gilt der verunfallte PKW VW (Baujahr 2006) nicht als gestohlen.



