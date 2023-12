Öffentlichkeitsfahndung nach 68-Jähriger aus Krakow am See - die Polizei bittet um Mithilfe

Details anzeigen Foto der Vermissten Foto der Vermissten

Seit dem Morgen des 15.12.2023 wird die 68-jährige Barbara Hartwig, *27.04.1955, aus Krakow am See vermisst. Die Gesuchte wurde zuletzt durch ihren Ehemann gesehen, als sie am Vorabend zu Bett ging.

Die Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 165cm Körpergröße

Brille

graue Haare

bekleidet mit: dunkelblauer Anorak/ Parker, blaue Jeans

Die Vermisste leidet an einer psychischen Vorerkrankung, sodass ein vermeintlicher Suizidversuch gegenwärtig nicht ausgeschlossen werden kann. Eine Gefahr für Dritte besteht jedoch nicht.

Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Teterow unter 03996 156224, die der polizeiliche Notruf "110!, die Internetwache unter www.Polizei.mvnet.de/onlinewache oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.