POL-NB: 18-Jähriger fällt von Strommast

Lansen (ots) -



Gestern in den späten Abendstunden ist ein 18-jähriger Deutscher im Bereich Lansen auf einen Strommast geklettert und dann etwa fünf bis sechs Meter heruntergestürzt. Er hat sich unter anderem schwere Verbrennungen zugezogen und wurde in eine Spezialklinik geflogen.

Scheinbar konnte er noch selbst telefonisch die Retter verständigen. Warum er auf den Mast geklettert ist, kann momentan nicht gesagt werden. Als die Revierbeamten am Unglückort eintrafen, konnte er nicht befragt werden.



In diesem Zusammenhang - unabhängig von der Ursache im konkreten Fall - appellieren wir als Polizei, auf keinen Fall direkt an Strommasten zu gehen oder gar heraufzuklettern. Auch nicht, weil es eine Mutprobe sein soll oder der Strom ausgefallen ist und man womöglich selbst etwas reparieren will.



Die Ermittlungen der Kripo Waren dauern an.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Claudia Berndt

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-2041

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de



Für Hinweise und Fragen aus der Bevölkerung:

Bitte an die im Text angegebene Dienststelle bzw. die Internetwache

oder jedes andere Polizeirevier wenden!



http://www.polizei.mvnet.de

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell