POL-SN: Polizei klärt Diebstahl eines Weihnachtsbaumes nach Bürgerhinweis auf

Die Schweriner Polizei konnte gestern Abend den Diebstahl eines Weihnachtsbaumes vom Schweriner Weihnachtsmarkt aufklären. Vorausgegangen war der Hinweis einer Bürgerin, die gegen 19:45 Uhr auf zwei Personen mit einem Weihnachtsbaum in der Straßenbahn aufmerksam geworden war.



Eingesetzte Polizeibeamte konnte die beiden 23- und 26-jährgen Schweriner in der Bahn antreffen, die den etwa 2,5 m hohen Baum bei sich hatten. Ersten Erkenntnissen nach hatten die alkoholisierten Deutschen diesen zuvor im Bereich des Marienplatzes entwendet.

Der Baum wurde von der Polizei zurückgebracht; Strafanzeige wurde erstattet.



Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch das Kriminalkommissariat Schwerin.



