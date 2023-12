Presseeinladung: Bescheide für Umbau der Ehm-Welk-Schule Ueckermünde

Bauminister Christian Pegel wird am Montag Zuwendungsbescheide für den Umbau der Regionalen Schule „Ehm-Welk“ in Ueckermünde an Bürgermeister Jürgen Kliewe übergeben.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin: Montag, 18. Dezember 2023, 11.30 Uhr

Ort: Ueckerstraße 59, 17373 Ueckermünde

Der vorhandene Schulkomplex mit vier Schulgebäuden und Turnhalle mit Außenanlagen soll zu einer modernen Schule mit spezifischer Kompetenz für die Förderschwerpunkte Hören, Sehen und körperlich/motorische Entwicklung für 360 Schüler umgebaut werden.

Zwei der vier Gebäude sind denkmalgeschützt. Die Baumaßnahme soll in drei Bauabschnitten bis 2025 durchgeführt werden, der Schulbetrieb wird in den jeweils nicht von den Baumaßnahmen betroffenen Gebäuden fortgeführt.

Die Gesamtkosten werden sich auf rund 3,8 Millionen Euro belaufen, 2,8 Millionen werden aus dem Kommunalinvestitionsförderungsprogramm des Bundes für finanzschwache Kommunen bereitgestellt, das Land unterstützt mit

200.000 Euro Kofinanzierungshilfe. Für die Sanierung und Erweiterung der Sanitäranlagen erhält die Stadt darüber hinaus aus dem Schulbauprogramm des M-V Schutzfonds rund 520.000 Euro.