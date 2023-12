POL-LWL: Zwei schwerverletzte Frauen bei Verkehrsunfall

Crivitz (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 321 bei Crivitz wurden am Mittwochnachmittag zwei Autofahrerinnen schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 74-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW von der Weinbergstraße in Crivitz auf die B 321, wobei es zum Zusammenstoß mit dem PKW einer 35-Jährigen kam. Infolgedessen erlitten die Fahrzeugführerinnen eine schwere Beinverletzung beziehungsweise ein Schleudertrauma. Sie wurden zur weiteren Behandlung mit zwei Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren in Folge des Aufpralls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B 321 musste im Zuge der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für über eine Stunde voll gesperrt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 20.000 Euro. Die Polizei hat vor Ort den Unfall aufgenommen und ermittelt nun zur genauen Unfallursache, wobei ein Vorfahrtsfehler derzeit nicht ausgeschlossen werden kann. Zum Zeitpunkt des Vorfalls war die Ampelanlage am Unfallort nicht in Betrieb.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell