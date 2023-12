POL-HRO: Unfall mit lebensbedrohlich verletzter Person am Bahnübergang am VEG-Weg in Krakow am See / Gemeinsame Pressemitteilung der Freiwilligen Feuerwehr Krakow am See und des Polizeipräsidiums Rostock

Landkreis Rostock (ots) -



Am Abend des 13.12.2023, gegen kurz nach 18 Uhr, sind Kräfte der

Feuerwehr Krakow am See, des Polizeireviers Teterow und des AVPR

Linstow zu einem Unfall zwischen einem Güterzug und einem PKW gerufen

worden. Die Lokomotive des Zuges hatte den PKW an einem

unbeschrankten Bahnübergang am Ortsrand erfasst und einige Meter vor

sich her geschoben. Dabei wurde eine Person in dem Fahrzeug

eingeklemmt und lebensbedrohlich verletzt. Die Rettung der

lebensbedrohlich verletzten Person dauerte etwa zwei Stunden. Dabei

kam schwere Rettungstechnik wie hydraulische Scheren, Spreizer und

Sägen zum Einsatz, um das Fahrzeugwrack öffnen und die Person retten

zu können. Um eine Unterkühlung des Unfallopfers bei dem kalten und

regnerischen Winterwetter am Einsatzort zu verhindern, setzten die

Rettungskräfte Heizlüfter ein. Nach der Befreiung der Person wurde

diese in einem Intensivrettungswagen versorgt und in eine Klinik

gebracht. Der Lokomotivführer blieb unverletzt. An der Rettung des

Unfallopfers waren rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr Krakow am See,

des Sanitätszuges Süd des Landkreises Rostock, des Rettungsdienstes

und der Landespolizei beteiligt. Ein Kriseninterventionsteam betreute

Angehörige des Unfallopfers und die ehrenamtlichen Feuerwehrleute, um

den Einsatz nachzubereiten und seelische Belastungen aufzufangen.



Zur Klärung der Unfallursache kam die Dekra zum Einsatz. Der

geschätzte Sachschaden beläuft sich auf 70.000 Euro.





Michael Fengler

Freiwillige Feuerwehr Krakow am See

und

Isabel Wenzel

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle

Polizeipräsidium Rostock



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock