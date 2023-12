POL-HRO: Mehrere Verletzte nach Unfall in Grevesmühlen

Grevesmühlen (ots) -



Am Mittwoch, 13.12.2023, ereignete sich gegen 16:45 Uhr in

Grevesmühlen im Badstüberbruch ein Verkehrsunfall mit mehreren

Verletzten.

Zum Unfallzeitpunkt fuhr ein 58-jähriger Fahrer eines Mitsubishi in

den Kreuzungsbereich ein und missachtete nach derzeitigen

Erkenntnissen die Vorfahrt des in dem Kreuzungsbereich befindlichen

Ford. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch

die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Ford gegen einen Mercedes

geschoben. Der Ford und der Mercedes waren nach dem Unfall nicht mehr

fahrbereit und mussten geborgen werden.

Zur Versorgung der Verletzten kamen drei Rettungswagen und ein

Notarztwagen zum Einsatz. Zwei verletzte Fahrzeuginsassen im Mercedes

wurden ins Krankenhaus nach Grevesmühlen gefahren. Zwei verletzte

Insassen im Ford wurden ins Klinikum nach Wismar gebracht.

Zur Unfallaufnahme, Versorgung der Verletzten und Bergung der nicht

mehr fahrbereiten Fahrzeuge musste die Straße "Am Ploggenseering" bis

ca. 17:40 Uhr voll gesperrt werden. Es erfolgte eine Umleitung über

die Sandstraße.

Der Unfallschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.



