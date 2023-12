POL-HWI: Polizei unterstützt Rettungskräfte in der Gemeinschaftsunterkunft in Upahl

Upahl (ots) -



Am heutigen Nachmittag gegen 14:30 Uhr wurde die Polizei in Grevesmühlen durch Mitarbeiter der Gemeinschaftsunterkunft in Upahl über eine psychisch instabile Person informiert.



Der vor Ort eingesetzte Notarzt bat um Unterstützung durch Polizeikräfte bei den medizinischen Maßnahmen. Der 25-jährige aus Afghanistan stammende Mann wurde ins Klinikum nach Wismar gebracht. Da er sich dieser Maßnahme widersetze, mussten die eingesetzten Beamten den Mann fesseln.



Im Vorfeld habe es Streitigkeiten zwischen dem 25-Jährigen sowie einem weiteren Bewohner gegeben.



Der sozial-psychiatrische Dienst des Landkreises Nordwestmecklenburg wurde informiert.



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell