POL-ANK: Mehrere Weihnachtsbäume gestohlen

Unbekannte haben von gestern Abend (12.12.2023) bis heute Morgen (13.12.2023) fast 50 Weihnachtsbäume von einem umzäunten Verkaufsstand am Elisenpark in der Anklamer Landstraße in Greifswald gestohlen. Ersten Ermittlungen zufolge haben sie die Sicherung des Zaunes aufgebrochen, um so auf das Gelände zu gelangen. Der Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Greifswald unter 03834 540-224 entgegen.



