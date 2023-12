POL-HRO: Protestaktion in der Rostocker Innenstadt

Rostock (ots) -



Am Mittwochvormittag gegen 10:20 Uhr hatten sich insgesamt vier Personen der "Letzten Generation" in der Kröpeliner Straße zu einer Protestaktion versammelt.



Nach bisherigen Erkenntnissen hatte einer von ihnen einen aufgestellten Weihnachtsbaum sowie eine davor befindliche Weihnachtsskulptur mit Farbe besprüht.



Die alarmierten Polizeibeamten konnten die Tatverdächtigen mit zwei mitgeführten Transparenten noch im unmittelbaren Umfeld stellen. Nach Feststellung der Personalien wurden erkennungsdienstliche Maßnahmen durchgeführt. Bei allen Beteiligten handelt es

sich um deutsche Staatsangehörige.



Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Durchführung einer nicht angemeldeten Versammlung sowie der gemeinschädlichen Sachbeschädigung hat die Rostocker Kriminalpolizei übernommen.



