POL-GÜ: Unbekannte Täter manipulieren Onlinerechnung und erbeuten über 14.000EUR

Erneut wurde bei der Polizei Güstrow ein Online-Betrug zum Nachteil einer im Landkreis Rostock ansässigen Firma angezeigt, bei der offensichtlich eine Rechnung manipuliert wurde und es so zu einem Vermögensschaden von über 14.000EUR kam. Das geschädigte Verpackungsunternehmen erhielt wie gewohnt eine Rechnung eines ihm bekannten Geschäftspartners als E-Mail. Abgesehen von einer neuen IBAN enthielt die Rechnung keinerlei Besonderheiten, sodass die Rechnung im guten Glauben beglichen wurde. Der Betrug fiel auf, nachdem das "echte" Partnerunternehmen auf den fehlenden Zahlungseingang aufmerksam machte. Offenbar spähten unbekannte Täter in diesem Fall die Daten, der zuvor elektronisch versandten Rechnung, aus und manipulierten diese, sodass die geschädigte Firma auf ein falsches Konto einzahlte.



Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Betruges in Verbindung mit dem Ausspähen von Daten.



