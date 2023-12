POL-LWL: Diebstahl aus Mobilfunkgeschäft

Parchim (ots) -



Bei einem Einbruch in ein Mobilfunkgeschäft in der Parchimer Weststadt haben unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag hochwertige Mobilfunkgeräte entwendet. Nach derzeitigen Erkenntnissen haben die Täter am 12.12.2023 gegen 3:45 Uhr eine Schaufensterscheibe des Mobilfunkgeschäftes im Weststadtcenter zerstört und anschließend aus der Auslage Mobilfunkgeräte im Wert von etwa 15.000 Euro entwendet. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und ermittelt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.



Wer Hinweise zur Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Parchim (03871/6000) oder über die Onlinewache der Polizei www.polizei.mvnet.de/onlinewache.



