POL-LWL: Erneut Einbruch in Blücher

Nachdem es bereits in der vergangenen Woche zu fünf Einbrüche in Blücher gekommen war (wir informierten), sind unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch erneut in ein Einfamilienhaus eingebrochen und haben mehrere hundert Euro Bargeld gestohlen. Nach bisherigen Informationen drangen die Täter in der Zeit von 23:00 Uhr bis 04:00 Uhr gewaltsam durch eine Terrassentür in die Doppelhaushälfte ein und durchsuchten dort mehrere Räume im Untergeschoss, währenddessen die dreiköpfige Familie im Obergeschoss schlief. Auch in ein Nebengebäude sind die Täter eingedrungen, wobei dem ersten Anschein nach nichts entwendet wurde.



Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort umfangreiches Spurenmaterial und ermittelt nun wegen Wohnungseinbruchdiebstahls. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Boizenburg (038847/6060) entgegen.



