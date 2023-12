POL-NB: Brand eines leerstehenden Gebäudes in 17033 Neubrandenburg (LK MSE)

Neubrandenburg (ots) -



Am 13.12.2023, 00:14 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg der Brand eines Gebäudes in der Usedomer Straße in 17033 Neubrandenburg mitgeteilt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr bestätigte sich der zuvor gemeldete Brand. Durch die Feuerwehr Neubrandenburg, welche mit 31 Kameraden vor Ort war, konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Bei dem Gebäude handelt es sich um ein ehemaliges Lagerhaus, welches seit mehreren Jahren ungenutzt ist. Der Sachschaden wird auf mindesten 20.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen zur Brandursache durch den Kriminaldauerdienst Neubrandenburg dauern an. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft kommt im Laufe des Tages ein Brandursachenermittler zu Einsatz. Für den Zeitraum der Brandbekämpfung kam es zu temporären Straßensperrungen im Bereich Usedomer Straße / Ihlenfelder Straße.



Im Auftrag



Sebastian Meinhardt

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell