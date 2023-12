POL-HRO: Pressemitteilung anlässlich der Versammlungslage am 12.12.2023 in Grevesmühlen

Grevesmühlen (ots) -



In Grevesmühlen fand am heutigen Abend eine angemeldete Versammlung

statt. An dieser beteiligten sich in der Spitze 117 Personen. Die

Versammlung stand unter dem Motto: "Lichterspaziergang für Frieden,

innere Sicherheit und vernünftige bürgernahe Politik!" und verlief

friedlich.

Die Versammlung begann mit einer Kundgebung gegen 18:00 Uhr auf dem

Marktplatz Grevesmühlen. Gegen 18:30 Uhr setzte sich dann ein Aufzug

in Bewegung. Dieser bewegte sich über die Goethestraße zum

Karl-Liebknecht-Platz und führte dann über die August-Bebel-Straße

zurück zum Markt. Es kam zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen.



Die Polizeiinspektion Wismar begleitete das Versammlungsgeschehen mit

11 eigenen und unterstützenden Kräften des

Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V.



Verfasser:

Rainer Böttcher, Erster Polizeihauptkommissar

Polizeirevier Grevesmühlen

Polizeiinspektion Wismar



verantwortlich:Polizeihauptkommissarin

Madeleine Haker

Polizeiführerin vom Dienst

Dezernat 1, Einsatzleitstelle Rostock

Straße der Demokratie 1

18196 Waldeck

Tel.: +49 38208 888-2110



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell