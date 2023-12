POL-SN: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Schwerin (ots) -



Ein 17-jährige Radfahrer wurde am gestrigen Tage bei einem Verkehrsunfall in Schwerin leicht verletzt. Der Jugendliche war gegen 16:10 Uhr entlang des Obotritenrings unterwegs und wurde an der Einmündung Pestalozzistraße vom abbiegenden Wagen einer 35-jährigen Fahrerin erfasst. Der Radfahrer wurde vorsorglich ins Klinikum gebracht; die Sachschadenshöhe wird von der Polizei auf etwa 3.000 Euro beziffert.

Die weiteren Ermittlungen zu diesem Verkehrsunfall werden durch das Kriminalkommissariat Schwerin durchgeführt.

Es handelt sich bei bei beiden Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



