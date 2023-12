POL-SN: Körperlicher Angriff auf Fahrscheinkontrolleur - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots) -



Nachdem es am gestrigen Tag zu einem körperlichen Angriff auf einen Fahrscheinkontrolleur gekommen ist, sucht die Schweriner Polizei nun nach Zeugen:



Gegen 14.00 Uhr sprach ein 37-jähriger Fahrscheinkontrolleur (syrische Staatsangehörigkeit) nach vorliegenden Erkenntnissen einen Fahrgast in der Straßenbahn an und bat um Vorlage des Fahrscheins. Der Unbekannte schob sich daraufhin an dem Kontrolleur vorbei und gelangte so an der Haltestelle Berliner Platz ins Freie. Dort begann die Person gemeinsam mit zwei unbekannten Begleitern auf den Kontrolleur einzuschlagen. Der Geschädigte wurde hierdurch verletzt. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen vom Ort des Geschehens. Ärztliche Soforthilfe für den verletzten Geschädigten war zunächst nicht erforderlich.



Die Schweriner Polizei hat vor Ort Spuren gesichert und Fahndungsmaßnahmen nach den Flüchtigen durchgeführt. Diese blieben trotz Einsatzes eine Fährtenhundes bislang ohne Erfolg.

Strafanzeige zum Verdacht einer Raubstraftat wurde erstattet.

Das Kriminalkommissariat Schwerin hat der Ermittlungen zur Identität der Tatverdächtigen aufgenommen und geht derzeit verschiedenen Hinweisen nach.



Es liegen Informationen vor, dass die Tatverdächtigen von Unbeteiligten während oder unmittelbar nach der Tat gefilmt oder fotografiert worden sein könnten.



Wer diese Aufnahmen angefertigt hat oder sonstige sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen kann, wird gebeten, sich mit der Schweriner Polizei unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 o. -1560 in Verbindung zu setzen.



