POL-GÜ: Falschfahrer auf A19 verursacht Verkehrsunfall

Güstrow/ Kessin (ots) -



Am heutigen Morgen, gegen 06:00 Uhr, befuhr ein 34-jähriger VW-Fahrer die BAB 19 aus Rostock kommend in Fahrtrichtung Berlin, als ihm auf Höhe der Anschlussstelle Kessin plötzlich ein Falschfahrer auf dem linken Fahrstreifen mit geringer Geschwindigkeit entgegenkam. Daraufhin bremste der Fahrzeugführer des VW sein Fahrzeug stark ab und wich nach rechts aus. Eine hinter ihm fahrende 22-jährige Opel-Fahrerin erkannte diese Situation nicht rechtzeitig und fuhr ihm in der Folge auf. Der Falschfahrer fuhr an beiden Fahrzeugen vorbei und setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Bei dem Verkehrsunfall wurde keiner der beiden aus Rostock stammenden Fahrzeugführer verletzt, jedoch entstand Sachschaden von etwa 2000EUR.



Bei dem Falschfahrer soll es sich nach Zeugenaussagen um eine weibliche Person zwischen 50 und 55 Jahren und lockigen Haaren gehandelt haben. Die eingesetzten Funkstreifenwagen konnten das Fahrzeug samt Fahrerin trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht mehr feststellen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs in Verbindung mit dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Pressestelle

Diana Schmicker

Telefon: 03843 266 303/-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell