POL-HRO: Gartenlaube in Rostock abgebrannt

Rostock (ots) -



Nachdem es am vergangenen Sonntagmorgen zu einem Gartenlaubenbrand gekommen war, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei.



Gegen 01:20 Uhr war das Feuer in der Kleingartenanlage in Brinckmansdorf ausgebrochen. Die von Zeugen alarmierten Rettungskräfte waren wenig später vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen war von dem Feuer eine Parzelle betroffen - die darauf befindliche Gartenlaube brannte vollständig nieder. Drei benachbarte Gartenlauben wurden durch das Feuer beschädigt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit keine Angaben vor.



Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Aufklärung dieser Straftat führten, bittet die Polizei jetzt dringend um Mithilfe der Bevölkerung.



Möglicherweise haben Zeugen am vergangenen Sonntag, 10.12.2023 zwischen 01:00 und 01:30 Uhr im Bereich des Eichhörnchenwegs / Kassebohmer Wegs Beobachtungen gemacht, die für die Polizei wichtig sein könnten. Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54, 18057 Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Martin Ahrens

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell