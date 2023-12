POL-SN: Tatverdächtiger zieht missbräuchlich Notbremse der Straßenbahn - zwei Fahrgäste leicht verletzt

Schwerin (ots) -



Am Samstagabend gegen 21:00 Uhr erlitten zwei Fahrgäste in der Straßenbahn Schmerzen durch ein abruptes Bremsmanöver. Ersten Erkenntnissen nach hatte ein 23-jähriger Tunesier während der Einfahrt am Marienplatz missbräuchlich die Notbremse betätigt. Die Personalien des Tatverdächtigen konnten vom Straßenbahnführer festgestellt werden, allerdings flüchtete der Mann vor Eintreffen der Polizei. Durch das plötzliche Bremsmanöver erlitten ein 20jähriger Mann sowie eine 20jährige Frau (beide deutsche Staatsangehörigkeit) Schmerzen; ärztliche Soforthilfe war jedoch nicht erforderlich.

Gegen den flüchtigen Tunesier wurde Strafanzeige erstattet. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kriminalkommissariat Schwerin geführt.



