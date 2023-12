POL-HRO: Zeugenaufruf nach schwerem Raub am Skater-Park

Rostock (ots) -



Am vergangenen Samstag, 09.12.2023 gegen 19:00 Uhr kam es im Bereich des Skater-Parks/Haltestelle Lorenzstraße in Rostock zu einem besonders schweren Raub (siehe Pressemitteilung vom 10.12.2023: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5668540).



Dabei forderten drei unbekannte Täter von den beiden Geschädigten die Herausgabe einer Tasche. Die Geschädigten wurden mit Messern angegriffen und teils schwer verletzt. Die Täter flüchteten nach der Tat mit der Tasche.



Die Täter werden wie folgt beschrieben:



Täter 1:



- zw. 16-17 Jahren

- zw. 1,75 und 1,80 Meter groß

- heller Teint

- Bekleidung: dunkle dünne Jacke (ohne Kapuze) / weißer Pullover /

Mütze

- Besonderheiten: mit Messer bewaffnet



Täter 2:



- zw. 17-18 Jahren

- circa 1,75 Meter groß

- stabile Statur

- dunkler Bart mit leichtem Flaum

- Bekleidung: dunkle Jacke / kleine schwarze Umhängetasche

- Besonderheiten: auffällige Sprechweise - Wörter mit "ch" wurden

"isch" ausgesprochen / mit auffällig kleinem schwarzen Revolver

bewaffnet



Täter 3:



- Besonderheiten: mit Messer bewaffnet

- keine weitere Beschreibung vorhanden.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen der Tathandlung. Wer kann sachdienliche Hinweise zu der Straftat geben und Angaben zu den geflüchteten Tätern machen?

Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381/ 4916 1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



