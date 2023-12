POL-ANK: Täter nach Raubstraftat in Zinnowitz gestellt

Zinnowitz / Insel Usedom (ots) -



Bereits am Freitag, den 08.12.2023, kam es gegen 18:40 Uhr in einer Tankstelle in Zinnowitz zu einer Raubstraftat. Nach derzeitigem Kenntnisstand betrat ein 16-jähriger deutscher Tatverdächtiger den Verkaufsraum der Tankstelle in der Ahlbecker Straße, begab sich hinter den Verkaufstresen und bedrohte die Tankstellenmitarbeiterin mit einem pistolenähnlichen Gegenstand. Daraufhin öffnete die 34-jährige deutsche Kassiererin die Kasse und der 16-Jährige entnahm aus dieser ca. 370,- Euro Bargeld. Anschließend flüchtete er fußläufig in Richtung Ortsmitte.

Nach Bekanntwerden des Sachverhaltes wurden sofort mehrere Funkstreifenwagen aus Heringsdorf, Wolgast und der Wolgaster Wasserschutzpolizei zum Einsatz gebracht. Gegen 19:15 Uhr konnte der Tatverdächtige auf dem Parkplatz eines in der Nähe befindlichen Supermarktes gestellt werden. Zu diesem Zeitpunkt hatte er noch das erbeutete Geld und die Tatwaffe, eine ungeladene Schreckschusspistole bei sich. Diese wurden sichergestellt.

Die Tankstellenmitarbeiterin blieb körperlich unversehrt.

Der Kriminaldauerdienst aus Anklam hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes und dem Verstoß gegen das Waffengesetz gegen den 16-Jährigen aufgenommen.



