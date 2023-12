POL-SN: Unbekannter legt E-Scooter auf die Straße und verursacht Unfall mit Sachschaden - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots) -



Die Schweriner Polizei ermittelt wegen einer Verkehrsstraftat in der Weststadt:



Mutmaßlich am frühen Morgen des 10.12. gegen 4:00 Uhr legte ein unbekannter Täter einen E-Scooter auf die Fahrbahn der Bernhard-Schwentner-Straße. Eine 46-jährige Schwerinerin fuhr mit ihrem Wagen über das Fahrzeug, es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.



Die Schweriner Polizei ermittelt nun wegen Gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr. Das Bereiten von Hindernissen wie im geschilderten Fall stellt eine Straftat dar.



Es werden Zeugen gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Schweriner Polizei unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 o. -1560 entgegen.



