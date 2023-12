POL-NB: Bus kollidiert mit Fußgängerin in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



Am 11.12.2023 kam es in der Neubrandenburger Ziolkowskistraße zu einem Unfall unter Beteiligung eines Stadtbusses sowie einer Fußgängerin, bei welchem Letztere schwer verletzt wurde.



Gegen ca. 07:10 Uhr bog der Bus aus der Robert-Koch-Straße kommend nach links auf die Ziolkowskistraße ein, welche soeben von der 57-jährigen deutschen Fußgängerin gequert wurde. Der 49 Jahre alte deutsche Busfahrer übersah die Fußgängerin und kollidierte mit dieser, woraufhin sie stürzte und unter den Bus geriet. Die Fußgängerin erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde nach ihrer Bergung in das Krankenhaus Neubrandenburg verbracht. Der Fahrzeugführer des Busses erlitt einen leichten Schock und wurde medizinische betreut. Für den Zeitraum des Rettungseinsatzes musste der gesamte Kreuzungsbereich voll gesperrt werden, anschließend wurde bis zur abschließenden Untersuchung der Unfallstelle die Ziolkowskistraße bis ca. 11:15 Uhr gesperrt. Ein Sachschaden entstand nicht.



Der genaue Unfallhergang, unter anderem ob die Bedarfsampel der Fußgängerin grün zeigte und warum der Busfahrer die Dame nicht wahrnahm, ist noch in der Klärung. Zur Unterstützung bei der polizeilichen Unfallaufnahme kam ein DEKRA-Gutachter vor Ort.



Der Polizei sind derzeit keine Zeugen des Unfalls bekannt. Personen, welche Hinweise zum Hergang geben können, werden gebeten sich beim Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395-55825224 oder über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



