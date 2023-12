POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach Überfall auf Schalke-Fans

Rostock (ots) -



Unbekannte Täter sollen am gestrigen Sonntagabend gleich mehrere Schalke-Fans attackiert sowie unter Androhung und Ausübung von Gewalt u.a. deren Fanutensilien geraubt haben.



Nach ersten Erkenntnissen wurden die 28 bis 30 Jahre alten Geschädigten nach einem Restaurantbesuch gegen 19:10 Uhr im Bereich eines in der Tiergartenallee befindlichen Fahrzeugunterstands von etwa 15 bislang unbekannten sowie teils vermummten Tätern mit Schlägen und Tritten attackiert.



Ein 28-Jähriger wurde hierbei von zwei Tatverdächtigen mit mehreren Faustschlägen angegriffen. Anschließend traten die beiden Männer weiterhin auf den bereits am Boden liegenden Geschädigten ein und forderten diesen auf, seinen Schlauchschal, seine Oberbekleidung sowie seinen Schalke-Pullover herauszugeben. Dieser Aufforderung kam der 28-Jährige nach.

Einem seiner Begleiter wurden weitere Bekleidungsgegenstände geraubt.

Anschließend entfernten sich einige Tatverdächtige in einem gelben Mercedes-Sprinter in Richtung Ernst-Heydemann-Straße. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung führte nicht zum Auffinden der flüchtigen Tatverdächtigen.



In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Mithilfe bei der Aufklärung dieser Straftat. Möglicherweise haben Zeugen Beobachtungen gemacht, die für die Polizei wichtig sein könnten. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstr. 54, 18057 Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616 oder jede andere Polizeidienststelle.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Pressestelle

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell