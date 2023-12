POL-HWI: Verkehrssünder aus dem Verkehr gezogen

Brüsewitz (ots) -



Am 09. Dezember konnte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Gadebusch einen Verkehrssünder aus dem Verkehr ziehen, nachdem er mehrere Straftaten begangen hatte.



Gegen 20:00 Uhr beschlossen die Polizeikräfte einen Fahrzeugführer einer bis dato verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle bei Brüsewitz zu unterziehen. Auf Anhaltesignale reagierte der Fahrzeugführer eines VW Passat jedoch nicht. Stattdessen versuchte er scheinbar, mit überhöhter Geschwindigkeit vor den Polizeibeamten zu flüchten. Die unsichere und rücksichtslose Fahrt des 33-Jährigen endete schließlich bei Neu Wandrum. Hier konnte der Fahrzeugführer schließlich einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer zuvor Alkohol und andere illegale Drogen konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,81 Promille. Zudem ist er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.



Eine Blutprobenentnahme wurde durch einen Arzt im Polizeirevier Gadebusch durchgeführt. Den deutschen Fahrzeugführer erwarten nun Strafverfahren wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, der Trunkenheit im Verkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.



