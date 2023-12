POL-GÜ: 48-Jähriger verursacht Verkehrsunfall und leistet Widerstand

Güstrow/ Bad Doberan (ots) -



Am Sonntagabend gegen 18:50 Uhr befuhr ein 48-Jähriger mit seinem Jeep die B105 aus Bad Doberan kommend in Fahrtrichtung Reddelich als er auf Höhe des Kellerwaldes nach links von der Fahrbahn abkam, ein Straßenschild überfuhr und schließlich im Graben zum Stehen kam. Laut Zeugenaussagen fuhr der aus Armenien stammende Mann nach dem Durchfahren einer Linkskurve zuerst Schlangenlinien ehe er verunfallte. Bei dem Unfall verletzte sich der Fahrzeugführer augenscheinlich nicht, wollte seine Fahrt aber fortsetzen, was ihm aufgrund der Beschädigungen am Jeep misslang. Während der Unfallaufnahme wirkte der Unfallverursacher stark alkoholisiert. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,78 Promille. Aufgrund des Allgemeinzustandes und der Verhaltensweise des Fahrzeugführers wurde auch der Einfluss berauschender Mittel oder Medikamente nicht ausgeschlossen. Im Zuge der Ermittlungen zur Fahrtauglichkeit wurde daher eine Blutprobenentnahme angeordnet. Der 48-Jährige wurde während der polizeilichen Maßnahmen zunehmend unkooperativer und leistete erheblichen Widerstand.

Durch den Verkehrsunfall war der Jeep nicht mehr fahrbereit und musste in eigener Zuständigkeit geborgen werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 5000EUR. Die Kriminalpolizei Bad Doberan ermittelt nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Weiterhin wurde der Führerschein des 48-Jährigen sichergestellt.



