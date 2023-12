POL-HWI: Flüchtender Täter lässt Diebesgut zurück

Wismar (ots) -



Am 09. Dezember kam es auf einem Firmengelände in Wismar-Süd zu einem versuchten Diebstahl von Baumaterialien, bei dem der flüchtende Täter das Diebesgut zurückließ.



Bereits in den frühen Morgenstunden verschaffte sich der unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Firmengelände. Als er das Gelände mit einem weißen Transporter schließlich verlassen wollte und dafür nicht die geläufige Ausfahrt, sondern eine angrenzende Rasenfläche nutzte, kam Zeugen das Verhalten des Täters seltsam vor. Gegen 10:00 Uhr informierten sie die Polizei. Sobald der Täter das ankommende Streifenteam bemerkte, flüchtete er fußläufig. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg.



Der Transporter selbst und das darauf befindliche Diebesgut im Wert von etwa 10.000 Euro konnte sichergestellt werden. Durch den Kriminaldauerdienst wurden Spuren vor Ort gesichert.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Versuchs des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Wismar unter der 03841 203 0 zu melden.



