POL-HRO: Überfallserie auf Tankstellen am zweiten Advent

Am 10.12.2023 kam es im Zeitraum von 15:20 Uhr bis 20:00 Uhr zu

insgesamt vier Überfällen auf Tankstellen im Bereich des

Polizeipräsidiums Rostock. Betroffen waren hierbei die

Shell-Tankstelle in Bad Doberan, die SB-Tankstelle in Brüel, die

Nordoel-Tankstelle in Kröpelin und die HEM-Tankstelle in Neukloster.

Erbeutet wurden jeweils Bargeldbeträge in geringer Höhe und

Zigaretten. Bei allen Straftaten betrat ein dunkel gekleideter

maskierter Mann den Verkaufsbereich und forderte unter Vorhalt einer

Pistole Bargeld. Anschließend flüchtete er. Erbeutet wurden jeweils

Bargeld in geringer Höhe sowie Zigaretten. Verletzt wurde niemand.

Alle bislang eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos.

Die Kriminalpolizei sicherte an den Tatorten Spuren.



Zur Aufklärung der Taten bittet die Polizei die Bevölkerung um

Mithilfe:

Wer kann sachdienliche Hinweise zu den Überfällen geben oder Angaben

zu dem geflüchteten Täter machen? Hinweise nehmen jede

Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei MV unter

www.polizei.mvnet.de entgegen.



