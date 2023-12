POL-HRO: Überfall auf Tankstelle in Bad Doberan / Die Polizei bittet um Mithilfe

Bad Doberan (ots) -



In den Nachmittagsstunden des 10.12.2023, gegen 15:20 Uhr, kam es

während des laufenden Geschäftsbetriebes zu einem Überfall auf die

Shell-Tankstelle in Bad Doberan.



Nach ersten Erkenntnissen befand sich die Mitarbeiterin im hinteren

Bereich des Tankstellenshops als eine dunkel gekleidete Person mit

dunkler Reisetasche die Tankstelle betrat. Unter Vorhalt eines

waffenähnlichen Gegenstandes forderte der Mann Geld und verließ im

Anschluss mit einer unbekannten Summe den Verkaufsraum. Alle

eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen blieben bislang erfolglos. Der

eingesetzte Kriminaldauerdienst aus Rostock sicherte Spuren am

Tatort.



Zur Aufklärung der Straftat bittet die Polizei die Bevölkerung um

Mithilfe:



Wer kann sachdienliche Hinweise zu der Straftat geben oder Angaben zu

dem geflüchteten Täter machen? Hinweise nehmen der

Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381/4916-1616,

jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei MV

unter www.polizei.mvnet.de entgegen.





