POL-NB: Brand eines Pkw und eines Carports in Ahrenshagen-Daskow, OT Daskow

Am 09.12.2023, gegen 06.45 Uhr wurde die Rettungsleitstelle über den Brand eines Pkw und eines Carports in Ahrenshagen-Daskow, OT Daskow informiert.

Dort geriet ein unter einem Carport stehender Pkw Fiat 500 Hybrid in Brand.



Die am Einsatz beteiligten 25 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Ahrenshagen-Daskow, Altenwillershagen und Pantlitz konnten ein Übergreifen auf die danebenliegende Doppelhaushälfte verhindern. Es wurden keine Personen verletzt.

Durch das Feuer wurde der Carport erheblich beschädigt und am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 25.000 Euro.



Die Straße musste für knapp eine Stunde voll gesperrt werden.



Der Kriminaldauerdienst Stralsund und der Brandursachenermittler übernahmen die weiteren Ermittlungen vor Ort.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wird von einem technischen Defekt des Fahrzeuges ausgegangen.



