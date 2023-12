POL-HRO: Brand eines Reisebusses auf dem Parkplatz Brethäger Wisch Nord auf der BAB 20

Grevesmühlen (ots) -



Am 09.12.2023, gegen 09:15 Uhr, meldete die Rettungsleitstelle der

Polizei einen brennenden Reisebus auf dem Parkplatz Brethäger Wisch

Nord auf der Autobahn 20 in Fahrtrichtung Rostock. Bei Eintreffen der

Polizei hatten nach bisherigen Erkenntnissen bereits der Busfahrer

und 55 Fahrgäste den Bus verlassen. Der Reisebus befand sich auf dem

Weg von Stralsund nach Lübeck zu einem Weihnachtsmarktbesuch als ein

Fahrgast Brandgeruch im Innenraum bemerkte. Er informierte darüber

den Fahrer, der sofort den nächsten Parkplatz ansteuerte und alle

Reisenden aus dem Bus evakuierte. Dabei erlitt der 47-jährige Mann

eine leichte Rauchgasintoxikation und kam zur weiteren Behandlung in

ein Krankenhaus. Eine 61 Jahre alte Passagierin erlitt einen Schock,

alle weiteren Reisenden blieben nach jetzigem Stand unverletzt.



Die Freiwilligen Feuerwehren aus Groß Krankow, Bobitz, Beidendorf,

Plüschow/Naschendorf und Grevesmühlen waren ca. 1 1/2 Stunden mit den

Löscharbeiten beschäftigt. Für die Reisenden organisierte die

Feuerwehr einen Ersatzbus, der die Fahrgäste gegenwärtig bereits

wieder nach Stralsund zurückbringt.



Wie und aus welchen Gründen es zu dem Brandausbruch kam, muss nun

geprüft werden. Der Kriminaldauerdienst wurde hinzugerufen und

übernimmt die weiteren Ermittlungen. Der geschätzte Schaden beläuft

sich auf 200.000 Euro.

Die Autobahn 20 musste auf Höhe des Parkplatzes Brethäger Wisch Nord

für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Inzwischen fließt der

Verkehr dort jedoch wieder. Lediglich die Sperrung des Parkplatzes

bleibt bis auf Weiteres bestehen.





