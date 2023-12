POL-HRO: Brand einer Lagerhalle in Bützow

Bützow (ots) -



Am 08.12.2023 kam es gegen 23:45 Uhr zum Brand einer Lagerhalle im Bützower Vierburgweg. Nach ersten Erkenntnissen brannte ein in der Halle abgestellter Transporter, wobei das Feuer in der Folge auf das Gebäude übergriff. In der Lagerhalle befanden sich ein Büro und eine Werkstatt. Außerdem wurden dort KFZ-Teile gelagert und Fahrzeuge abgestellt. Es erfolgte die Alarmierung der umliegenden Feuerwehren mit insgesamt 64 Kameraden sowie dem Rettungsdienst. Die Löscharbeiten konnten 04:15 Uhr beendet werden. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der derzeitige Schaden wird auf 300.000 EUR geschätzt. Verletzt wurde niemand.



Carsten Kroll

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell