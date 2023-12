POL-HRO: Tankstellenüberfall

Gnoien (ots) -



Am Abend des 08.12.2023 kam es zu einer Raubstraftat in der Nordoel Tankstelle in Gnoien. Ein maskierter und dunkel gekleideter Mann betrat den Verkaufsbereich und forderte unter Vorhalt einer Pistole von der dortigen Mitarbeiterin Geld und Zigaretten. Als diese nicht auf die Forderung einging bediente der Täter sich selbst aus der Kasse und stahl außerdem noch Zigaretten. Anschließend flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Ergreifung des Täters. Durch den Kriminaldauerdienst Rostock wurden die Ermittlungen aufgenommen. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt.



Carsten Kroll

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell