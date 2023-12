POL-HRO: Verkehrsunfall infolge Trunkenheit bei Krembz

Gadebusch (LK Nordwestmecklenburg) (ots) -



Auf einer Gemeindestraße zwischen Krembz und Groß Salitz kam es am

08.12.2023 gegen 19:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein

alleinbeteiligter PKW kam nach rechts von der Fahrbahn ab und

kollidierte anschließend mit einem Baum. Bei Eintreffen der Polizei

hatte der 29-jährige deutsche Fahrzeugführer bereits eigenständig das

Fahrzeug verlassen.



Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten beim Fahrzeugführer

Atemalkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Atemalkoholwert von 1,21

Promille. Außerdem gab der Beschuldigte gegenüber den Polizeibeamten

zu, nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Der

Fahrzeugführer wurde nach medizinischer Erstversorgung vor Ort, mit

einem Krankenwagen leichtverletzt in ein Schweriner Krankenhaus

eingeliefert. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen den

Fahrer wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im

Verkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgenommen.



Der Sachschaden beträgt ca. 10.000 Euro. Da der PKW in Folge des

Verkehrsunfalls nicht mehr fahrbereit war, musste dieser durch einen

Abschleppdienst geborgen werden. Zusätzlich stellte sich heraus, dass

der PKW trotz den winterglatten Straßen mit Sommerreifen ausgestattet

war.



Carsten Kroll

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell