Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 14-Jähriger aus Rostock Toitenwinkel

Details anzeigen vP Frehse vP Frehse

Seit dem 07.12.2023 wird die 14-jährige Chantal Erika Frehse aus Rostock vermisst.

Letztmalig wurde die Vermisste am 07.12.2023 um 13:20 Uhr in der Pablo-Neruda-Straße in Rostock Toitenwinkel gesehen. Die Vermisste ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen, über welche sie jedoch derzeit nicht verfügt.

Personenbeschreibung:

ca. 160 cm groß

normale Gestalt

schulterlange dunkelblonde Haare

Bekleidung unbekannt

Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Rostock unter 0381 4916 1616, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Sebastian Haacker

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst