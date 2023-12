POL-NB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Neubrandenburg (ots) -



Am 08.12.2023, gegen 13:00 Uhr kam es in der Ihlenfelder Vorstadt in

Neubrandenburg zu einem Verkehrsunfall mit erheblichen Sachschaden.

Eine 59-jährige Deutsche befuhr mit ihrem PKW Audi die Sponholzer

Straße in Richtung Ihlenfelder Straße. Auf Höhe der dortigen

Tankstelle überfuhr sie aufgrund von Unaufmerksamkeit eine

Verkehrsinsel und im Anschluss über den kombinierten Geh- und Radweg

in ein Gebüsch. Es entstand ein Gesamtschaden von 22000 Euro. Der PKW

war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen

geborgen. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt.



Im Auftrag



Ina Gransow

Polizeihauptkommissarin

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst





Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell